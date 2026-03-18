Eski adı Zaire olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı iş insanı Serge Lusamba Kasanda, 2022 yazında yatırım ve yerleşme amacıyla İstanbul’a geldi.

TÜRK VATANDAŞLIĞI VAADEDİLDİ

BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre ülkesinde elmas madenleri işleten ve inşaat şirketi sahibi olan Kasanda, Elasan Gayrimenkul Danışmanlık ile irtibata geçti. İddiaya göre kendisine, 400 bin dolarlık konut alımıyla Türk vatandaşlığı kazanabileceği söylendi ve bu kapsamda Delta Gayrimenkul İnşaat şirketine yönlendirildi.

FAHİŞ FİYATA KONUT SATIŞI İDDİASI

Kasanda’ya Esenyurt’taki “Delta Dubai Comfort Waterpark” projesinden 2+1, ebeveyn banyolu lüks daireler gösterilerek iki konut satıldı. Beğenmemesi halinde yüzde 25 kârla geri alım ve resmi ekspertiz farkının iadesi vaat edildi. Kasanda, 31 Ağustos 2022’de iki daire için 420 bin dolar, 29 Eylül 2022’de ise ekspertiz ve harç için 18 bin 230 doları şirket ortağı Seyithan İzsiz’e gönderdi. Ayrıca Büyükçekmece’deki bir projeden üçüncü bir daire daha satıldı.

2+1 LÜKS DAİRE YERİNE STÜDYO DAİRE SATILDI

Türkçe ve İngilizce bilmeyen Kasanda’ya tercüman eşliğinde sözleşmeler imzalatıldı. 2023 yazında Türkiye’ye dönen Kasanda’ya daireler Esenyurt ve Büyükçekmece satılmasına rağmen Kadıköy Tapu Dairesi’nde tapular verildi. Ancak kısa süre sonra Demokratik Kongo vatandaşlarının Türkiye’de gayrimenkul alamayacağı ve vatandaşlık kazanamayacağı ortaya çıktı. Üstelik lüks 2+1 diye satılan dairelerin 30 metrekarelik stüdyo olduğu ve gerçek değerlerinin çok altında olduğu belirlendi.

ÖDEME DOLAR YERİNE TÜRK LİRASI YAPILDI

Kasanda’nın avukatları nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 17 Ekim 2024’te takipsizlik kararı verdi. Dosya kapatıldığı günlerde Seyithan İzsiz’in AKP’ye geçtiğine de dikkat çekildi. Açılan davada ise 5 Şubat 2026’da, Esenyurt’taki dairelerin şirket adına tesciline ve Kasanda’ya 8 milyon 450 bin TL ödenmesine hükmedildi. Avukatlar, ödemenin dolar yerine TL üzerinden yapılmasını ve kararın hukuksuz olduğunu savunarak itiraz etti.