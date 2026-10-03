Batı Avrupa'da yer alan ve birbirleriyle sıkı siyasi, ekonomik ile kültürel bağlara sahip üç komşu ülke Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın oluşturduğu bölgesel birlik olan Benelüks,

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa ile Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir araya gelerek vizesiz seyahat imkanlarını masaya yatırdı.

Görüşülen potansiyel anlaşmanın yalnızca Lüksemburg’u değil, Belçika ve Hollanda’nın da dahil olduğu Benelüks bloğunu kapsaması öngörülürken Gana için ilk olumlu sinyaller geldi.

2025 YILINDA 11 ÜLKEDEN VİZE MUAFİYETİ ALDILAR

Müzakereler henüz resmi bir imzayla sonuçlanmamış olsa da bu hamle, Gana’nın küresel çapta vizesiz seyahat ağını genişletme politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Dışişleri Bakanı Ablakwa; 2025 yılında 11 vize muafiyeti anlaşması sağladıklarını, 2026 yılında ise Maldivler, Zambiya, Antigua ve Barbuda, Rusya ve Güney Kore gibi ülkelerle süreci ilerlettiklerini belirtti.

Mevcut durumda Gana vatandaşlarının Lüksemburg, Belçika veya Hollanda’ya yapacakları seyahatlerde Schengen vizesi alma zorunluluğu sürerken, başvurular Accra’daki Hollanda ve Abidjan’daki Belçika büyükelçilikleri üzerinden yürütülüyor.

EKONOMİ İLİŞKİLERİ DE MASAYA YATIRILDI

New York'taki temaslar yalnızca seyahat kolaylıklarıyla sınırlı kalmayıp ikili ekonomik ilişkileri de kapsadı. Görüşmelerde katma değerli üretim, dijital teknolojiler, tarımsal işleme ve sanayi dönüşümü alanlarında ortaklık fırsatları ele alındı. Gana Dışişleri Bakanlığı, istihdam yaratacak ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek yatırımlara odaklanıldığını duyururken, olası bir vize muafiyetinin iki bölge arasındaki ticari ve insani bağları önemli ölçüde güçlendireceği belirtiliyor.