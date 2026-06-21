Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Türkiye Raporu, 107 oya karşı 381 oyla kabul edildi.

Oylamanın ardından Türkiye'ye yönelik sert ve provokatif çıkışlarıyla tanınan Yunan milletvekili Afroditi Latinopoulou kürsüye çıktı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine karşı olduğunu söyleyen Latinopoulou, Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik tutumunu değiştirmesi gerektiğini savundu.

Yunan milletvekili ayrıca Türkiye'nin AB üyelik sürecine "kapının tamamen kapatılması" çağrısında bulundu.

'TÜRKİYE AVRUPA'NIN BİR PARÇASI DEĞİLDİR'

Latinopoulou, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin "sözde" ilerlemesi konusunda hiçbir tartışma yapılmamalıdır.

Kıbrıs'ın yarısını yasa dışı şekilde işgal ediyor. Yunanistan'ı savaş sebebi ilan etmekle tehdit ediyor. Ege Denizi'nde 'Mavi Vatan' gibi gerçek dışı hayaller kuruyor.

Soykırımları reddediyor, Hamas ile iş birliği yapıyor ve özgürlük ile demokrasi endekslerinde en alt sıralarda yer alıyor.

Buna rağmen Almanya, Fransa ve İspanya bu işgalci devletle milyarlarca euroluk ticaret yapmaya devam ediyor.

Türkiye Avrupa'nın bir parçası değildir. Üyelik kapısı kalıcı olarak kapatılmalı ve anahtarları bir daha bulunmamak üzere denize atılmalıdır."