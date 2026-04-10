Santralde çalışan 1376 kişinin işten çıkarılması ve yerlerine Nepalli ve Çinli işçi getirilmesinin ardından Afgan, Pakistan ve Afrikalı işçiler de geldi. 500 dolar (22 bin lira) aylıkla çalıştırılan yabancı uyruklular nedeniyle santralin mülteci kampına döndüğünü söyleyen İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “Bunun adı resmen ırkçılık, resmen ayrımcılık, milli iş gücüne karşı yapılmış bir darbe” dedi.

DEVLET NEREDE?

TBMM’de konuşan Türkoğlu şunları söyledi: “Bu ülkenin evlatları işsiz kalırken hangi gereklilikle yabancı iş gücü tercih ediliyor? Bu iddialar doğru mu? Devlet bu sürecin neresinde? Bu ülke, vatandaşını işsiz bırakıp başkasına iş bulan bir anlayışla yönetilemez? Bu korkunç iddia açıklığa kavuşsun ve sorumlular da çıkıp hesap versin.”