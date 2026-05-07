Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partisinden istifa ederek AKP'ye geçeceği yönündeki iddialar kentte tansiyonu yükseltti.
Söz konusu iddiaların ardından CHP Afyonkarahisar teşkilatı harekete geçti.
İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı, parti üyelerini il başkanlığı binasına çağırdı.
KALABALIK BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANDI
Çağrının ardından parti üyeleri ve vatandaşlardan oluşan kalabalık grup belediye binası önünde toplandı.
"Başkan yapma Afyon’u satma" yazılı pankartlar taşıyan grup, sloganlar eşliğinde tepkisini ortaya koydu.
Toplanan kalabalık, iddiaların netlik kazanmasını isterken, halkın iradesine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.