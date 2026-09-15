Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suça sürüklenen ve yaşı küçük kişileri yüksek gelir vaadiyle fuhşa teşvik eden şahıslara yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında sarsıcı bir skandalı ortaya çıkardı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİPLE İĞRENÇ TUZAK DEŞİFRE EDİLDİ

Emniyet güçleri, fuhşa aracılık ettiği ve bu yolla haksız kazanç temin ettiği belirlenen U.K. isimli şahsı adli makamların talimatıyla teknik ve fiziki takibe aldı. "Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçlamalarıyla sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde kan donduran bir detay gün yüzüne çıktı.

ANNE, ÇOCUĞUNUN FUHŞA ZORLANMASINA PARA KARŞILIĞI GÖZ YUMMUŞ

Polisin takibi sırasında, şüpheli U.K.'nin mağdur çocuk M.B.Ö.'nün annesi Ö.T.'ye farklı tarihlerde düzenli olarak para aktardığı tespit edildi. İncelemelerde, öz anne Ö.T.'nin çocuğunun fuhşa zorlanmasına tamamen bilgisi dahilinde, haksız gelir elde etmek amacıyla göz yumduğu belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Delillerin toplanmasının ardından harekete geçen ekipler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheli U.K. ve anne Ö.T.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen U.K. ve Ö.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.