Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu katliam gibi bir kaza meydana geldi. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada 4 kişi de yaralandı. Hüseyin B. idaresindeki 34 CBB 110 plakalı otomobil, Suvermez Köyü yolu Hisar Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 DVU 92 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ayrıntılar gelecek...

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.