Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, günlük yaşamı aksattı. Hava sıcaklığının ani düşüşünün ardından başlayan yağış, kısa sürede cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı. Yoğun dolu nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte zorlanırken, belediye ekipleri traktör ve iş makineleriyle kapanan güzergâhları yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Şiddetli yağıştan en fazla tarım alanları etkilendi. Sebze fideleri, ekili alanlar ve meyve bahçelerinde ciddi zarar oluştu. Dolu nedeniyle ağaçlardaki meyveler ve yapraklar yere dökülürken, üreticiler emeklerinin büyük bölümünün zarar gördüğünü belirtti. Bölgedeki çiftçiler, yağışın kısa sürede etkisini artırdığını ve ürünlerin önemli kısmının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Yağışın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, zarar gören tarım arazileri ile bahçelerde hasar tespit çalışmalarına başlayacağı öğrenildi. Yetkililer ise vatandaşları önümüzdeki saatlerde yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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