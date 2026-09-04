Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 6 Ağustos sabahı meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Yılmaz Dursun, bir ay süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

ARAÇLAR ARAZİYE SAVRULDU

Olay, saat 08.30 sıralarında Afyonkarahisar-Konya kara yolunun Çay Devlet Hastanesi kavşağında gerçekleşti. Filiz Barlin (67) yönetimindeki otomobil ile Yılmaz Dursun yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da araziye savruldu.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Yılmaz Dursun ile otomobil sürücüsü Filiz Barlin ve aynı araçta bulunan Neslihan Yıldırım (40) ile Nofe Tay (80) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Yılmaz Dursun, yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Çay Devlet Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak görev yapan, evli ve üç çocuk babası olan Dursun'un cenazesi, bugün ikindi vakti ilçeye bağlı Deresinek köyünde toprağa verilecek.