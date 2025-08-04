Kahreden olay Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana geldi.
Yaylabağı beldesinde serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete giren 11 yaşlarındaki A.A.K. ile M.E.Ö. bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, gölette iki çocuğun cansız bedenine ulaştı.
Yapılan incelemenin ardından iki çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.