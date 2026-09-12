Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunun Ayazini köyü kavşağında meydana geldi. M.K. (28) yönetimindeki Seyitgazi Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 26 RD 307 plakalı arazöz ile İsmail D. (38) yönetimindeki 03 AHU 044 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle arazöz ve otomobil yol kenarına savruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü İsmail D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan R.D. (35) ile arazöz sürücüsü M.K. ve araçta görevli A.K. (28), A.Ç. (19) ve H.E.K. (20) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. İsmail D.’nin cenazesi ise morga götürüldü. Arazözde bulunan orman işçilerinin Antalya’nın Aksu ilçesindeki orman yangınına müdahalenin ardından dönüş yolunda oldukları belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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