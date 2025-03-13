Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu; Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonda; durdurulan bir aracın içerisinde yapılan aramada; 3 bin 450 adet tabanca gövdesi ve 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildiğini duyurdu.
Operasyonda 3 şüphelinin yakalandığı bildirilirken Yerlikaya şunları kaydetti:
"Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığımızca "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" suçundan 2'si çıkarıldığı mahkemece TUTUKLANDI ve 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi"
Afyonkarahisar’da yaptığımız operasyonda, birleştirildiğinde— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 13, 2025
📍3.450 tabanca üretilebilecek tabanca gövdesi ile
📍80.790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildi.❗️
Nereye gizlerseniz gizleyin, ruhsatsız silahları tek tek bulup ortaya çıkaracağız. Halkımızın huzurunu… pic.twitter.com/AqCwFWi4tu