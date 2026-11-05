Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı kırsal alanlarda art arda gelen ihbarlar sonucu korkunç bir katliam gün yüzüne çıktı. İki ayrı otomobilin içinde 5 kişinin cesedi bulundu.

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan peş peşe silahla yaralama ihbarlarıyla başladı. İhbarların ardından bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, iki farklı kırsal alanda inceleme başlattı.

İKİ FARKLI NOKTADA 5 CANSIZ BEDEN

Ekiplerin yaptığı arama ve kontroller neticesinde, tarihi Frig Vadisi sınırlarında yer alan Ayazini köyü mevkisinde 3 kişinin, Kıyır köyü mevkisinde ise 2 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde 5 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

JANDARMA GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATTI

İki ayrı noktada bulunan cesetlerin ardından olay yerleri jandarma asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından güvenlik kordonuna alındı. Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanırken, balistik ve parmak izi ekipleri saldırıların gerçekleştirildiği alanlarda geniş çaplı delil toplama çalışması yürüttü.

Olayların birbiriyle bağlantılı bir hesaplaşma ya da organize bir saldırı olup olmadığı araştırılırken, silahlı saldırıları gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla bölgede komando ve jandarma timlerinin katılımıyla operasyon başlatıldı.

Hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin tespiti ve cenazelerin otopsi işlemleri için adli süreç devam ediyor.