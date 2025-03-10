Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. H.Ş. (27) idaresindeki 34 CZM 883 plakalı otomobil, ilçenin Hacıbeyli köyü mevkisinde refüje çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar arasında bulunan H.Ş. ile aynı araçta bulunan A.D. (48), A.Y.S. (15), Ç.Ş. (54) ve N.Ş. (36), olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Kütahya Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralıların durumlarının ise ciddi olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.