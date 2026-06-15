Kaza, saat 13.00 sıralarında Afyonkarahisar-Emirdağ kara yolundaki Kuruca Kavşağı'nda meydana geldi. E.H. (35) yönetimindeki DU EH 6606 plakalı otomobil ile Y.P. (54) idaresindeki 03 HF 199 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü E.H. ile araçta bulunan O.D. (57), S.D. (58) ve B.D. (29), hafif ticari aracın sürücüsü Y.P. ile yanında bulunan S.P. (41) ve M.Y. (58) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Emirdağ ve Bolvadin'deki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Emirdağ Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan E.H., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yetkililer, O.D. ile B.D.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğunu bildirirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.