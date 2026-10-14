Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E.B.’nin saklandığı adres belirlendi. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edilen hükümlüye yönelik operasyon düzenlendi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adrese giren ekipler, B.E.B.’yi evin içine yapılmış özel bir gizli bölmede yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.E.B., sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.