Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 16 yaşındaki Hasan Hüseyin Tosun ile 14 yaşındaki Sait Emir Özkul yaşamını yitirirken, 47 yaşındaki araç sürücüsü Osman Ç. yaralandı.

Alınan bilgiye gçre Bolvadin- Çay yolunda seyir halinde bulunan Hasan Hüseyin Tosun yönetimindeki 03 PK 813 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Osman Ç. idaresindeki 03 KK 047 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Hasan Hüseyin Tosun ile arkasında oturan Sait Emir Özkul yola savruldu.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Hasan Hüseyin Tosun ile Sait Emir Özkul’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif yaralanan sürücü Osman Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.