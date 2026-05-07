İktidara yakın gazeteci Sinan Burhan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa ederek AKP'ye katılacağını iddia etti.

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, dün akşam katıldığı televizyon yayınında Köksal'ın eşi üzerinden tehdit edildiğini ve AKP'ye katılması için telkinde bulunulduğunu ifade ederken, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığından dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna duyuru

Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında halkın iradesiyle seçilen belediye başkanımızın, kendisine destek veren vatandaşlarımızın güven ve beklentilerine uygun bir duruş sergilemesi en temel sorumluluğudur.

Bizler; seçmenin ortaya koyduğu iradenin korunmasından, Cumhuriyet Halk Partisi’nin temsil ettiği siyasi çizginin sürdürülmesinden yana tavır almaya devam edeceğiz.

Başkanımızın, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olan CHP’nin kimliği ve halkın kendisine emanet ettiği irade doğrultusunda hareket ettiği sürece CHP Afyonkarahisar Örgütleri olarak yanında durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı"