Afyonkarahisar merkeze bağlı Susuz Beldesi Güzelimdağı mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ormandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekibi sevk edildi.

RÜZGAR ALEVLERİ HIZLA YAYDI

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan yoğun müdahalede bulunuyor.

Yangının yerleşim yerleri ile tarım arazilerine ulaşmasını önlemek amacıyla bölgeye çok sayıda arazöz ve iş makinesi gönderildi. Çevre belediyelerden de destek ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

Ekiplerin, etkili olan rüzgara rağmen alevlerin ilerleyişini durdurmak ve yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.