Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Deniz Caddesi'ndeki kavşakta meydana gelen kazada İ.Y.'nin kullandığı 42 JH 915 plakalı TIR, frenlerinin boşalması nedeniyle kontrolden çıkarak, kavşaktaki ışıkta bekleyen M.Ö.'nün (46) kullandığı 34 CFN 660 plakalı tur midibüsüne arkadan çarptı.
Kazada TIR sürücüsü İ.Y. ile midibüste bulunan yabancı uyruklu Xıe Tao (42), Lıo Hong (62), Lıu Wendong (57), Jıang Yıwen (61) hafif şekilde yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi. 5 yaralı ilk müdahale sonrası ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.