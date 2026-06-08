Afyonkarahisar'da düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 8 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin tespit edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İscehisar ilçesinde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı, vize ihlalinde bulunduğu veya yasal kalış süresinin sona erdiği belirlenen 8 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Evini kiralayan şüpheliye işlem Yapılan incelemelerde, maddi kazanç karşılığında evini kiralayarak yabancı uyruklu kişilerin ülkede kalmasına imkân sağladığı iddia edilen bir şüpheli de yakalandı. Şüpheli hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi. Sınır dışı işlemleri tamamlandı Yetkililer, yakalanan 8 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari süreçlerin sürdüğü öğrenildi.

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