Afyonkarahisar merkeze bağlı Işıklar beldesinde A.K. ile M.C. ve S.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.C. ve S.C., tüfekle A.K.'ye ateş etti. Ağır yaralanan A.K. için olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çobanlar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından M.C. ve S.C. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.