Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde yaşayan Arif Sefa Özdemir, biçerdöver alışverişinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle önce Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak’ı (56) öldürdü. Ardından kaçış güzergahında araçlarını almak istediği kişilere saldıran Özdemir; Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), eşi Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen ve öğretmenler Hilal Mete ile Ayşe Sena Demir’i de öldürdü. Saldırıda Sevgi Polatlı yaralandı.

SİLAHI 12 BİN LİRAYA SATIN ALMIŞ

Cinayetlerin ardından Eskişehir’e kaçan şüpheli, burada düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Özdemir, çıkarıldığı mahkemece birden fazla kişiyi kasten öldürme suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında, saldırılarda kullandığı pompalı tüfeği yaklaşık bir ay önce M.A. isimli kişiden 12 bin liraya satın aldığı ve silahın ruhsatsız olduğu da ortaya çıktı.

KORKUDAN ARAÇTAN İNEMEDİLER

Saldırganın, içinde üç öğretmenin bulunduğu otomobili durdurarak aracı gasp etmeye çalıştığı sırada beden eğitimi öğretmeni Sultan Sema Gökçe araçtan indiği için saldırıdan kurtuldu. Otomobilde bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hilal Mete (31) ile Fen Bilgisi öğretmeni Ayşe Sena Demir (46) ise yaşadıkları korku nedeniyle araçtan çıkamadı ve saldırganın silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

"BENİ DE ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Olay sırasında ön koltukta oturduğunu belirten Sultan Sema Gökçe, saldırganın başlangıçta aracının bozulduğunu söyleyerek yardım istediğini, ardından silahını kendilerine doğrulttuğunu anlattı.

'YAPMA DİYE BAĞIRDIM'

Yaşadıklarını ifadesinde aktaran Gökçe, "Ben ön koltukta oturuyordum. Önce 'Aracım bozuldu' diyerek yardım istedi. Ardından hemen silahını doğrulttu ve 'Size zarar vermeyeceğim. Sadece arabayı verin ve gidin' dedi. Bunun üzerine hemen araçtan inip yol kenarındaki alt kısma indim ve 'Yapma' diye bağırdım. Araçtaki iki arkadaşım yaşadıkları büyük korku ve panik nedeniyle dışarı çıkamadı. Saldırgan bunun üzerine 'Üçten geriye sayıyorum. İnmezseniz vuracağım' dedi. Ardından geriye doğru saymaya başladı ve süre bitince ateş etmeye başladı. Beni de öldüreceğini düşündüm ama bana ateş etmeden gitti" dedi.