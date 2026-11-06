Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı katliamın ardından kaçan Arif Sefa Özdemir'in dehşet saçtığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Katliamın ardından Eskişehir'e kaçan 28 yaşındaki Özdemir, burada önünü kestiği bir aracı silah zoruyla gasbetti.

'ONCA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM, SİZİ DE ÖLDÜRÜRÜM'

Sabah'ta yer alan haberde yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde, Arif Sefa Özdemir'in silahını doğrultarak aracın önünü kestiği, kendisine engel olmaya çalışan iki kişiye bağırarak tehditler savurduğu görüldü. "Yaklaşma vururum. Kenara geç. Arabanın sağına geç. Onca kişiyi öldürdüm, sizi de öldürürüm" diyen saldırgan, silah zoruyla aracı aldı. Direksiyon başına geçen Özdemir, hızla bölgeden uzaklaştı.

Aracı gasbederek olay yerinden uzaklaşan zanlının tehdit ettiği kişilerin, askerlik şubesindeki işlemlerini tamamladıktan sonra evlerine dönmek isteyen 19 yaşındaki Talha Gökgöz ve Kamil Çakmak olduğu öğrenildi.

KENDİSİNİ MİT GÖREVLİSİ OLARAK TANITMIŞ

Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan Özdemir'in araçlarını aradığını, uyuşturucu madde olup olmadığını sorduğunu belirten Gökgöz, şüphelinin kimlik ve telefonlarını aldığını, telefonların SIM kartlarını çıkarmalarını istediğini söyledi. Zanlının daha sonra aracından silah çıkardığını anlatan Gökgöz, "Silahı çıkarttı, mermiye koyunca dedim herhalde bizi artık vuracak burada. Ondan sonra arkadaşımın üstüne doğrulttu silahını. Silahı arkadaşımın üstüne doğrultunca ben de anahtarları çıkardım, hemen binip gitmesini söyledim" dedi.

"DİRENSEK ARKADAŞIMI VURABİLİRDİ"

Arkadaşının hayatından endişe ettiği için aracın anahtarlarını teslim ettiğini belirten Gökgöz, "Arkadaşıma zaten silah doğrultunca canına bir şey olmasın diye, olay da fazla uzamasın diye anahtarları verdim. Eğer vermeseydik, dirensek arkadaşımı belki de vuracaktı" ifadelerini kullandı. Zanlının alkollü olduğunu düşündüğünü belirten Gökgöz, aracında alkol şişeleri gördüğünü de söyledi.

TELEFONLARINI BULUP 112'Yİ ARADILAR

Zanlının araçla uzaklaşmasının ardından gençler, etrafa fırlatılan telefonlarını aramaya başladı. Telefonlarını kayalıkların arasında bulan Gökgöz, telefonun çekmemesi üzerine yüksek bir noktaya çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

KATLİAMIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Katliamın neden gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmazken, soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor.