HAKMAR ve BAKTAT isimli firmalara yönelik olarak Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ'ye finans sağladığı gerekçesiyle şirketlerin sahibi Zeki Doruk'un mal varlığına el konulmuş, şirketlerine de kayyum atanmıştı.

Soruşturma kapsamında FETÖ’ye finansman sağladığı tespit edilen Zeki Doruk’un, HAKMAR ve TATBAK dahil 22 şirketine kayyum atandı.

Bu şirketlerin başlıcaları arasında Unkar Gıda, Haket Hayvancılık, YUMTAT Gıda, Sivas Birlik Tarım Ürünleri ve MBA Global İnşaat yer alıyor.

YUMURTA FİRMASINA DA KAYYUM ATANDI

Bu kapsamda kayyum atanan şirketlerden birisinin de Afyonkarahisar'da yumurta üretimi gerçekleştiren YUMTAT firması olduğu öğrenildi.

FİRMANIN SAHİBİ AKP’Lİ ÇIKTI

Afyonkarahisar Merkez Burhaniye Köyü'nde 120 bin metrekarelik arazi üzerinde günlük 300 bin yumurta üretimi yapılan YUMTAT'ın sahibinin bir dönem AKP Afyonkarahisar Belediye Meclis üyeliği de yapan ve şu anda AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Haydar Kaya olduğu ortaya çıktı.

YUMTAT'ın HAKMAR şirketler Gurubu'nun bünyesinde olduğu ifade edildi.

VALİ’DEN HAYIRSEVER PLAKETİ ALMIŞ

Haydar Kaya’ya 6 Şubat depremlerinden etkilenen illere 1 milyon lira nakdi yardım yaptığı için Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı tarafından plaket verildiği ortaya çıktı.