Kaza, saat 17.00 sıralarında Şuhut- Dinar kara yolunun Karadilli beldesi yakınlarında meydana geldi.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen midibüs, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kazada yaralanan 25 kişiye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.