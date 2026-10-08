SÖZCÜ Muhabiri Dilara Şahin'in aktardığına göre, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayrancı hayatını kaybetti Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden açıklama yapıldı.

"Vali Yardımcımız ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın İhsan Ayrancı, bu akşam saatlerinde vefat etmiştir.

Merhum Vali Yardımcımız Sayın İhsan Ayrancı’ya Allah’tan rahmet; başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir."

İHSAN AYRANCI KİMDİR?

28 Temmuz 1980 tarihinde Amasya'nın Suluova ilçesinde dünyaya gelen İhsan Ayrancı Belçika'nın Antwerpen şehrinde başladığı ilköğretim hayatını Tokat-Erbaa Fevzi Çakmak İlköğretim Okulundan mezun olarak tamamladı.

Ortaokulu Erbaa İmam Hatip ortaokulunda okuyan İhsan Ayrancı, lise eğitimini Ankara'da tamamlayarak 2004 yılında da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Mezun oldu.

Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2008 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük sınavını kazanarak kamuya geçti. 2010 yılında Çorum Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine adım attı, Şırnak Silopi'de Kaymakam refikliği, Kırşehir'de Mülkiye Teftiş stajını tamamladı.

Çorum-Uğurludağ ilçesinde 6 ay süreyle Kaymakam Vekilliği yaptı. 1 yıl süreyle Almanya'nın Hamburg şehrinde Goethe Institut'te yabancı dil eğitimi aldı ve Alman Kamu Kurum ve kuruluşlarında Alman idari sistemi üzerine çalışmalar yaparak yurt dışı stajını tamamladı.