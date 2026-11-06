Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren ve bir kişiyi yaralayan 28 yaşındaki Arif Sefa Ö. yakalandı. Saldırganın katliamı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmezken, ilk hedef aldığı S.P.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Arif Sefa Ö., akşam saatlerinde kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi'nde evinden çıkarak aracına binmeye çalışan S.P.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Ardından aracına binerek İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerine gitti.

Saldırgan, bu köylerde araçlarıyla seyir halinde olan Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir'i (46) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

BOZÜYÜK KÖYÜNDE ÇİFTÇİLİK YAPIYORDU

Arif Sefa Ö.'nün İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyünde yaşadığı ve geçimini çiftçilikle sağladığı öğrenildi. Bir çocuk babası olan saldırganın yaklaşık iki yıl önce eşinden boşandığı belirtildi.

SORUŞTURMAYI 3 SAVCI YÜRÜTÜYOR

Hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin otopsilerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor. Yakalanan zanlı Arif Sefa Ö.'nün gece geç saatlerde Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına getirileceği öğrenildi.

MİT GÖREVLİSİYİM, DİYEREK OTOMOBİLİ GASP ETMİŞ

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren Arif Sefa Özdemir’in Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi Çatören Barajı mevkisinde Talha Gökgöz’e (19) ait 26 APL 557 plakalı otomobili, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp, silah zoruyla gasbettiği ortaya çıktı. Şüpheli Özdemir, aracı aldıktan sonra Taşlık Mahallesi’ne kadar gitti. Burada aracın çamura saplanmasının ardından otomobili bırakıp yaya olarak kaçtı. Ardından başka bir otomobili gasbeden Özdemir, aynı mevkide yakalandı.

‘BİZE TÜFEK DOĞRULTTU’

Arkadaşıyla birlikte sigara içmek için yolda durdukları sırada şüpheli Özdemir’in geldiğini anlatan Talha Gökgöz şunları anlattı:

“Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi’ndeydik. Arkadaşımla sigara içmek için durduk arabayla. Şüpheli arabayla yanımıza yanaştı. Kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı. O sırada arabayı aramaya başladı. Uyuşturucu madde var mı diye sordu. Telefonlarımızı aldı. Arabadan silah çıkardı, mermi de koyunca bizi öldüreceğini düşündüm sonra da arabayı alıp gidecek zannettik. Arkadaşıma doğru çevirdi ben de anahtarı çıkardım. Telefonlarımızı attırdığı uçurumdan alıp 112’yi aradık. Arabasında içki şişeleri vardı, alkollü olduğunu anladık ve çok fazla kimlik de sormadık. Benim cinayetlerden haberim olmadığı için arabayı alıp kaçacağını düşündüm. Korku dolu bir süreçti. Arkadaşıma tüfek doğrultunca ona bir şey olmasın diye ben anahtarı verdim. Eğer vermeseydik, beni de arkadaşımı da vuracaktı. Arabayı da bu mevkide çamura kaptırmış devam edememiş. Yaya olarak kaçmış.”

Öte yandan gözaltına alındığı Eskişehir’de sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Arif Sefa Özdemir, işlemlerinin ardından Afyonkarahisar ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.