Afyonkarahisar’da keşfedildi! Tam 2000 yıllık

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Durayeri bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılarda, yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen kaplıca kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Konya Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Üçhöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Özdemir Koçak ile ekibinin yürüttüğü çalışmalarda bulunan yapı kalıntıları üzerinde incelemeler sürüyor. Kalıntıların, Bolvadin’in termal kaynaklarının antik dönemde de kullanıldığına işaret ettiği değerlendiriliyor. Bilimsel incelemeler ve tarihlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla yapıların mimari özellikleri, kullanım dönemi ve işlevine ilişkin yeni bilgilere ulaşılması hedefleniyor. Buluntuların, Bolvadin’in tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra termal turizm potansiyelinin tanıtımına da katkı sağlaması bekleniyor.

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