Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından 2026'nın ilk elit tay satışı gerçekleştirildi.

Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 15 safkan Arap elit tay, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen açık artırmayla satışa çıkarıldı.

İhalede 13 tay yeni sahiplerini bulurken toplam 51 milyon 600 bin liralık satış gerçekleşti; iki tay için ise alıcı çıkmadı.

EN YÜKSEK FİYAT 'AĞA FAHRİ'YE

İhalenin en yüksek bedelle satılan tayı Ağa Fahri oldu; Safkan Arap tay, 8 milyon 750 bin liraya alıcı buldu.

Geçen yıl da "Hızlı Yasin" isimli tay 10 milyon 500 bin liraya satılmıştı.