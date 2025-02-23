Şarkıcı, oyuncu ve film yapımcısı Özcan Deniz, son günlerde ailesiyle yaşadığı polemikle gündeme gelmeyi sürdürüyor.



Deniz, geçtiğimiz hafta annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, yapılan kontrollerde ünlü ismin kalp spazmı geçirdiği ortaya çıkmıştı. Hastaneden taburcu olarak evine dönen Özcan Deniz'in, ağabeyi Ercan Deniz hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

'AĞABEYİM BENİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR'



Habertürk'te yer alan habere göre;

Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz'in kendisini ve ailesini hedef alarak açıkça ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü. Deniz, bu doğrultuda İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.



Geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçiren ünlü oyuncunun, doktorunun gerekli görmesi halinde önümüzdeki günlerde kalp damarlarına stent takılacak.



MAHKEME KARARINI VERDİ: 3 AY BOYUNCA YAKLAŞAMAYACAK



22 yıldır menajerliğini yapan ağabeyi ile açılan tapu davaları nedeniyle tartışma yaşadığı öğrenilen Özcan Deniz'in, Sarıyer’de kendisine ait olan 3 adet mülkün tapusunu ağabeyi Ercan Deniz'in üzerine tescil ettirdiği öğrenildi.

Bir süre sonra kararından vazgeçerek tapuları kendi üzerine kaydettirmek isteyen Özcan Deniz , İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak ‘tapu iptali ve tescil’ davası açtı. Anne Kadriye Deniz'in Ercan Deniz'den yana saf tutmasıyla Özcan Deniz, kendisini dünyaya getirip büyüten kadını bir anda sildi.



Ölüm tehditleri aldığını öne süren Özcan Deniz'in şikayeti üzerine mahkeme, Ercan Deniz'in Özcan Deniz ve Samar Dadgar Deniz'e 3 ay boyunca yaklaşmaması yönünde yaptırım kararı verdi.