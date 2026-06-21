Türkiye’yi derinden sarsan hüzünlü olay, 2 Haziran tarihinde Erzurum’un Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde ailecek kahvaltı yaptıkları sırada aniden fenalaşan 23 yaşındaki Şeyma Tutaş, nefes darlığı yaşayarak yere yığıldı.

Fedakâr Ağabeyin Son Hamlesi

Durumu fark eden ağabey Ömer Tutaş, büyük bir panik ve sağduyu ile kardeşine müdahale etti. Boğazına kaçan dilini çıkaran ve kardeşinin yeniden nefes almasını sağlayan ağabey, Şeyma’nın hayata tutunmasını başardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şeyma Tutaş, hemen yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Acı Üstüne Acı: Randevusuna Gidemedi

Kardeşini hastaneye gönderdikten kısa bir süre sonra fenalaşan ağabey Ömer Tutaş, ailesinin ihbarı üzerine Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi görmesi gereken Ömer Tutaş'ın, olay günü saat 15.00’e hastane randevusu olduğu ve arkadaşlarının ısrarıyla bu randevuyu aldığı ortaya çıktı.

19 Günlük Mücadele Sonuçsuz Kaldı

Ağabeyinin fedakarlığıyla hayata dönen ancak Erzurum Şehir Hastanesi'nde 19 gündür tedavi gören Şeyma Tutaş, doktorların tüm çabasına rağmen yaşama tutunamadı. Kardeşinin vefat haberi, zaten büyük bir yıkım yaşayan aileyi ikinci kez yasa boğdu.