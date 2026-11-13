Gaziosmanpaşa'da 5 yaşındaki Metehan Kirazlı'nın okul servisinin altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada, servis şoförü Mehmet Keleş 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, aynı davada yargılanan dede Recep Kirazlı hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Metehan, Levent Mimar Sinan İlkokulu'nda okuyan 8 yaşındaki ağabeyi U. Kirazlı'yı karşılamak için dedesiyle sokağa inmişti. Okul servisinin hareket etmesi üzerine aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetmişti.

Gaziosmanpaşa 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Recep Kirazlı, servis şoförü Mehmet Keleş'in avukatı ve müştekiler katıldı.

ADLİ TIP RAPORUNDA İKİ SANIK DA ASLİ KUSURLU BULUNDU

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Mehmet Keleş'in kullandığı aracın Metehan'a çarptığını, çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti. Mütalaada, Adli Tıp Kurumu raporuna göre sürücü Keleş ile dede Kirazlı'nın asli kusurlu olduğu aktarıldı.

Sanıkların taksirle öldürme suçunu işlediğini belirten savcı, Recep Kirazlı'nın kişisel ve ailevi durumu bakımından ceza verilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olduğunu ifade ederek hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan Recep Kirazlı, "Benim herhangi bir kusurum bulunmamaktadır. Bu nedenle beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.

ANNE: "OLASI KASTLA YARGILANMALIDIR"

Duruşmada söz alan Metehan'ın annesi, müşteki Ayşe Özlem Kirazlı, şoförün yola bakmadığı için kazanın yaşandığını savundu. Keleş'in önceki celsede yola değil aynalara bakarak hareket ettiğini söylediğini belirten Kirazlı, oğlunu görmüş olması gerektiğini ifade etti.

Kirazlı, "Sanık bizzat ben oğlumun yanına gittiğimde oğlumu hastaneye götüremeyeceğini bana söylemişti. Olası kastla yargılanmalıdır" dedi.

DEDEYE MAĞDURİYETİ NEDENİYLE CEZA VERİLMEDİ

Mahkeme, Recep Kirazlı'nın eylemini basit taksirle gerçekleştirdiğini belirtti. Kişisel ve ailevi durumu gözetildiğinde, ceza verilmesini gereksiz kılacak derecede mağduriyet yaşadığı gerekçesiyle Kirazlı hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Tutuksuz yargılanan Mehmet Keleş ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan indirim uygulanarak 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.