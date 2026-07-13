Mersin'in Tarsus ilçesinde dün acı bir boğulma vakası yaşandı. Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Taşçılı Mahallesi’ndeki Keşbükü Irmağı’nda meydana geldi. Serinlemek amacıyla ırmağa giren 24 yaşındaki S.E., bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolma tehlikesi yaşadı. Durumu fark eden 21 yaşındaki kardeşi Azmi Erdoğan, ağabeyini kurtarmak için hemen suya girdi ancak kendisi de güçlü akıntıda sürüklenmeye başladı.

AĞABEY KURTARILDI, KARDEŞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye ivedilikle itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde akıntıya kapılan ağabey S.E. sudan çıkarılarak kurtarıldı. S.E., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Irmakta sürüklenerek gözden kaybolan Azmi Erdoğan için ise arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların sonucunda, 21 yaşındaki Erdoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Azmi Erdoğan'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere hastane morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri meydana gelen acı olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.