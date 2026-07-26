Adana'nın Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde 20 Temmuz günü saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, başlarında kask bulunan iki kişi motosikletle PVC ustası Ali Güloğlu’nun (45) iş yerinin önüne geldi. Motosikletten inen 16 yaşındaki A.E.M., dükkan içinde taburede oturan Güloğlu’na tabancayla peş peşe ateş açtı. Karnından ve bacağından yaralanan Güloğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri motosikletle kaçtı. Hastaneye kaldırılan Güloğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Cinayet sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Toplamda 300 saatlik kamera kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla silahı kullanan A.E.M. ile saklanmasına yardımcı olduğu öne sürülen F.E. (25) yakalanarak emniyete götürüldü.

BORÇ HUSUMETİ NEDENİYLE AZMETTİRİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Gözaltına alınan A.E.M.'nin emniyetteki sorgusunda saldırıyı S.E.'nin (26) talimatıyla gerçekleştirdiğini beyan etmesi üzerine S.E. de düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan araştırmalarda, hayatını kaybeden Ali Güloğlu'nun ağabeyinin S.E.'ye olan borcunu ödememesi nedeniyle taraflar arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.M. ve S.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anında motosikleti kullandığı belirlenen diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.