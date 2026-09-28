Kaza, saat 15.00 sıralarında Kozcağız-Kumluca belde yolunda yaşandı. Kozcağız'dan Kumluca istikametine seyreden H.T. (24) idaresindeki 74 ABJ 704 plakalı otomobil, karşı yönden gelen H.Ö. (55) yönetimindeki 74 AD 009 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle takla atan 74 ABJ 704 plakalı araçta bulunan Hüseyin Tekin, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada sürücüler H.T. ve H.Ö. ile birlikte 4 kişi daha yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

CENAZEYE GİDİYORDU

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Hüseyin Tekin'in ağabeyi Hasan Tekin'in cenazesine katılmak üzere ailesiyle birlikte İstanbul'dan Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesine geldiği öğrenildi. Tekin'in cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.