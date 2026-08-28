İnegöl ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Ali Kutluer’in 51 yıllık arıcılık hikayesi, babası Ömer Kutluer’in yaşadığı sağlık sorunuyla başladı. 13 yıl önce yaşamını yitiren Ömer Kutluer’e 34 yaşındayken ülser teşhisi konulunca, yakın çevresi bal yemesini tavsiye etti. Bir süre düzenli olarak bal tüketen Kutluer, doktor kontrolüne gittiğinde rahatsızlığının geçtiğini öğrenince, kendi doğal balını üretmek için 1 kovanla arıcılığa başladı.

Henüz 6 yaşındayken arılarla tanışan Ali Kutluer de babasına yardım ederek, mesleğe merak sardı. Yıllar boyunca babasıyla sürdürdüğü arıcılığı, onun vefatından sonra da miras olarak devralan Kutluer, hikayesini “Babam zamanında ülser olmuş. Doktora gitmiş, ülser olduğunu söylemişler. Eskiler bal yemesini tavsiye etmiş. Bal yemeye devam etmiş. Daha sonra doktora gittiğinde ülserin geçtiğini söylemişler. Bunun ardından babam 1-2 sandık arı alıyor ve arıcılığa başlıyor. 50 yıl yaptı, ondan da bana geçti. Ben bu yaşıma kadar doktora hiç gitmedim, devamlı bal yiyorum. Sağlığımı bala borçluyum” sözleriyle anlattı.

60 KOVAN, 1 MİLYON 200 BİN İŞÇİ ARI

Ali Kutluer’in arılığındaki 60 kovanda 1 milyon 200 bin işçi arı çalışıyor. Her bir kovanda ortalama 20 bin işçi arı bulunurken, arıların Uludağ’ın eteklerindeki 80’in üzerinde farklı bitkiden nektar ve polen toplayarak doğal kara kovan balının üretimine katkı sağladığını söyleyen Kutluer, “51 yıldan beri yapıyoruz. Babadan oğula geçti. Uludağ’ın eteklerinde ballarımızı yapıyoruz. Çeşit çeşit bitki ve çiçek var burada. Arı hepsinden bal alıyor. 80’in üzerinde bitki var” dedi.

‘PETEĞİNİ DE KENDİSİ ÖRÜYOR’

Kara kovan balının en önemli özelliğinin peteğinin arılar tarafından tamamen doğal şekilde örülmesi olduğunu ifade eden Kutluer, “Kara kovan balı, arının yaptığı özel petektir. Peteğini de kendisi örüyor. Biz hiç petek koymuyoruz, hepsi doğal. Kovanı ağacın gövdesinin ortasını oyarak yapıyoruz. Giriş çıkış deliği oluşturuyoruz. Arı komple kendisi işliyor” ifadelerini kullandı.

ARILAR OĞUL VERİNCE HASAT AZALDI

Yıllık yaklaşık 1 ton bal üreten Ali Kutluer, Türkiye genelinde olduğu gibi kendi kovanlarındaki arıların da bu yıl oğul verdiğini ve bu nedenle miktarın bu yıl 500 kilograma düştüğünü belirtti. Ürettiği balları talep üzerine Eskişehir ve İstanbul’a da kargoyla gönderdiğini söyleyen Kutluer, bu yıl farklı arı ürünlerini bir araya getirerek özel bir karışım da hazırlamaya başladıklarını ifade etti. Kutluer, “Ürettiğimiz doğal kara kovan ballarına özellikle farklı şehirlerden yoğun talep geliyor ve siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Bu yıl, propolis, polen, arı sütü, kestane balı, çiçek balı ve çam balını harmanlıyoruz. Hepsini ortak bir karışım haline getiriyoruz. Çok güzel oluyor, tam bir atom” diye konuştu.