Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Akçakese köyünde ormanlık alanda çalışan 65 yaşındaki orman işçisi Şükrü Sucu, feci bir şekilde yaşamını yitirdi.

AĞAÇ KESERKEN ARI SOKTU

Edinilen bilgilere göre, Akçakese köyü yakınlarındaki dağlık alanda ağaç kesim işiyle uğraşan Şükrü Sucu'yu çalışma esnasında arı soktu. Arı sokmasının ardından kısa süre içinde fenalaşan ve nefes almakta güçlük çeken yaşlı adam için mesai arkadaşları vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine zorlu arazi şartlarına rağmen bölgeye hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahale ve tüm çabalara rağmen Şükrü Sucu kurtarılamadı.

Arı alerjisine bağlı anafilaktik şok geçirdiği değerlendirilen Sucu'nun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.