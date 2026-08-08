

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan ve Avrupa’nın en büyük ıhlamur ormanları arasında gösterilen bölgede hasat sezonu devam ediyor. Metrelerce yüksekliğe ulaşan ağaçlara çıkan üreticiler, büyük dikkat ve deneyim gerektiren çalışmayla ıhlamur topluyor. Bu yıl verimin yüksek olması, üreticilerin yüzünü güldürürken ürünün kilogram fiyatında da artış bekleniyor.

METRELERCE YÜKSEKLİKTE ZORLU HASAT

Yaklaşık bir ay süren hasat döneminde çalışanlar, ağaçlara merdiven yardımıyla çıkıyor, ardından dallara tırmanarak ıhlamur çiçeklerini topluyor. Yüksekte ve dar dallar üzerinde dengeyi koruyarak gerçekleştirilen çalışma, hem deneyim hem de büyük dikkat gerektiriyor.

Çiçekli dallar tırpan yardımıyla kesilerek aşağıya indirilirken, toplama işleminin ardından ıhlamur çiçekleri ve yaprakları tek tek ayrılıyor. Ayrıştırılan ürünler kurutulduktan sonra Türkiye’nin farklı bölgelerine gönderiliyor.

VERİM YÜKSEK, FİYAT BEKLENTİSİ ARTTI

Bu yıl bölgede ıhlamur veriminin geçen yıla kıyasla daha yüksek olduğu belirtiliyor. Hasat sezonuyla birlikte ürünün ekonomik değerine ilişkin beklentiler de yükselirken, kilogram fiyatının 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında değişmesi öngörülüyor.

Geçen yıl yaklaşık 2 bin lira seviyelerinde alıcı bulan ıhlamurun, bu yıl daha yüksek fiyatlardan işlem görmesi bekleniyor. Bu durum, hasadın yapıldığı bölgelerde ıhlamurun önemli bir gelir kaynağı olmasını sağlıyor.