Kaza, gece saatlerinde İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ali Özkan'ın kullandığı 01 AK 006 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, otomobilde bulunan Tayfun Özkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Ali Özkan ise ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ali Özkan'ın tedavisi sürerken polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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