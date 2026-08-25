Ağaçların henüz ağustos ayındayken sararması ve yapraklarını dökmesi, sanılanın aksine doğal bir sonbahar hazırlığı değil.

Dünyaca ünlü botanikçiler ve çevre uzmanları, yeşil alanlarda hızla yayılan bu durumun arkasında aşırı sıcak dalgaları ve kronik kuraklığın yarattığı büyük bir "stres" olduğunu duyurdu

YAPRAKLAR CANLI CANLI YANIYOR

Araştırmalara göre, yaz ortasında ağaçların yaprak kaybetmesinin arkasında 2 farklı süreç yatıyor ve dışarıdan bakıldığında ikisi de aynı görünüyor:

Kontrollü Koruma: Ağaç, aşırı sıcakta su kaybetmemek için yapraklarını bilerek döker ve dökmeden önce yapraktaki tüm besini gövdesine çeker. Bu süreç ağacı yorar ama hayatta kalmasını sağlar.

Isı Yanması (Kritik Tehlike): Sıcaklık stresi çok yüksek olduğunda yapraklar kontrollü dökülmez, adeta "canlı canlı yanarak" erken ölür. Ağaç, yaprağın içindeki hayati besinleri geri kazanamadığı için kalıcı olarak zayıflar ve büyüyemez hale gelir.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN KISIR DÖNGÜ

İsviçre Federal Araştırma Enstitüsü'nün (WSL) saygın bilim dergisi Nature Climate Change'de yayımlanan raporuna göre bu durum küresel bir felaket döngüsünü tetikliyor.

Sıcaktan bunalan ağaçlar kendilerini korumak için gözeneklerini kapatıyor ve bu yüzden atmosferdeki karbondioksiti (CO₂) temizleyemiyor. Kuraklık nedeniyle kuruyup ölen ağaçlar ise çürüdükçe içlerinde tuttukları tüm karbonu yeniden atmosfere salarak küresel ısınmayı daha da hızlandırıyor.