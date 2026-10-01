Uygulamanın örneklerinden biri Kuzey Carolina'daki Sutton Gölü'nde gerçekleştirildi. Balıkların kullandığı eski sığınakların zamanla bozulduğunun belirlenmesi üzerine gönüllüler ve biyologlar, gölün belirlenen noktalarına doğal ağaçlar ile yapay yapılar yerleştirdi.

AĞAÇLARI AĞIRLIKLARLA DİBE İNDİRİYORLAR

Suya bırakılan ağaçların sürüklenmemesi için göl tabanına sabitlenmesi gerekiyor. Bunun için gövdelerine ağırlık bağlanıyor ve ağaçlar balıkların yoğun olarak bulunduğu noktalara indiriliyor.

Dalların oluşturduğu sık yapı, yavru ve küçük balıklara daha büyük avcılardan saklanabilecekleri alan sağlıyor. Zaman içinde ağaçların yüzeyinde algler ve küçük su canlıları da gelişebiliyor. Böylece ağaçların çevresi yalnızca sığınak değil, aynı zamanda balıkların beslenebildiği bir bölgeye dönüşüyor.

Bu yöntem özellikle doğal bitki örtüsünün azaldığı veya insan eliyle oluşturulan göllerde kullanılıyor. Benzer uygulamalar ABD'nin farklı bölgelerinde de sürdürülüyor. 2026 yılında Arkansas'ta 200 doğal Noel ağacı iki gölde balık yaşam alanı oluşturmak amacıyla ayrıldı. Kentucky'de ise aynı amaçla yürütülen programda son sezonda yaklaşık 5 bin ağaç bağışlandı.

AĞAÇLARDA 10 KATA YAKIN DAHA FAZLA BALIK SAYILDI

Doğal ağaçların ne kadar etkili olduğu farklı araştırmalarda da incelendi. Texas'taki Canyon Lake'te yapılan bir çalışmada, su altına yerleştirilen doğal ardıç ağaçları ile polietilen borulardan hazırlanan yapılar karşılaştırıldı.

Dalgıçların yaptığı sayımlarda plastik yapılarda ortalama 3,4 balık, doğal ağaçlarda ise 30,3 balık görüldü. Sonuçlar, o bölgedeki koşullarda ağaçların balıkları toplamada çok daha etkili olduğunu gösterdi.

Bununla birlikte doğal ağaçların önemli bir dezavantajı bulunuyor. Dallar ve gövdeler birkaç yıl içinde su altında parçalanmaya başladığı için belirli aralıklarla yenilenmeleri gerekiyor.

Bu nedenle bazı göllerde doğal ağaçlarla yapay yapılar birlikte kullanılıyor. Kullanım ömrünü tamamlayan Noel ağaçları böylece çöpe gitmek yerine birkaç yıl boyunca gölün altında balıklar için sığınak ve beslenme alanı olarak ikinci bir işlev kazanıyor.