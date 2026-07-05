Türkiye genelinde haziran ve temmuz aylarında başlayan ıhlamur hasadıyla birlikte yeni mahsul seçme çiçek ıhlamurun kilogram fiyatı 3 bin 500 TL’ye yükseldi. Zorlu hava şartları ve tamamen insan gücüne dayalı toplama maliyetleri nedeniyle tırmanan fiyatlar, kış öncesi tüketici bütçesini doğrudan etkiliyor.

IHLAMUR FİYATLARI TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Aktarlar ve dijital pazarlarda yeni mahsul ıhlamur türleri farklı fiyat baremlerinden alıcı buluyor. Sadece yaprak ağırlıklı ürünlerin kilogramı 1.400 TL ile 1.600 TL bandından satışa sunuluyor. En yaygın tüketilen karışık (çiçek ve yaprak) ıhlamurun kilosu 2.000 TL ile 2.500 TL arasında işlem görüyor. Aroması en yoğun olan ve toplanması en yüksek işçilik gerektiren saf seçme çiçek ıhlamurun kilogramı ise kalitesine göre 2.700 TL'den başlayıp 3.500 TL'ye kadar çıkıyor. Yüksek fiyatlar sebebiyle tüketiciler ürünü kilo yerine 50 veya 100 gramlık paketler halinde almayı tercih ediyor.

YÜKSEK FİYATLARIN ARKASINDAKİ HASAT ZORLUĞU NEDİR?

Ihlamur fiyatlarının yüksek seyretmesinin temel sebebi üretimde herhangi bir makineleşmenin olmamasıdır. Haziran ve temmuz aylarında çiçek açan ıhlamur ağaçlarının boyu 20 ila 30 metreye ulaşmaktadır. Toplayıcılar uzun merdivenlerle veya doğrudan ağaç gövdelerine tırmanarak yüksek dallardaki çiçekleri tek tek elle, "brakte" adı verilen uzun yaprağıyla birlikte koparmaktadır. Merdiven ve kancalı budama makaslarıyla yapılan bu zahmetli süreç, mevsimsel rekolte düşüşleriyle birleştiğinde maliyetleri doğrudan yukarı çekmektedir. Toplanan mahsulün kararmaması ve aromasını kaybetmemesi için gölge ve havadar alanlarda temiz bezler üzerinde kurutulması zorunludur.

TÜRKİYE'DE EN YOĞUN IHLAMUR ÜRETİMİ NEREDE YAPILIYOR?

Türkiye'de ıhlamur ağaçları hemen hemen her bölgede yetişmekle birlikte en çok nemli ve ılıman iklim yamaçlarında yoğunlaşmaktadır. Üretimde en büyük paya sahip olan Marmara Bölgesi'nde Bursa, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Kırklareli'nin Yıldız Dağları hattı başı çekmektedir. Doğal ormanlık alanların yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nde ise Zonguldak, Sinop, Kastamonu, Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun genelinde yoğun hasat gerçekleştirilmektedir. Ege Bölgesi'nde ise İzmir, Manisa ve Aydın'ın serin yamaçları üretimin merkezini oluşturmaktadır.