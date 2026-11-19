NASA araştırmacıları, ağaçların renk değişimlerinin volkanik patlamaları önceden tespit etmek için kullanılabileceğini ortaya koydu. Araştırmalara göre yer altındaki magmadan açığa çıkan karbondioksit, bitkilerin daha hızlı büyümesine neden oluyor. Bu durum, uydu görüntülerinde ağaçların normalden daha yoğun yeşillenmesiyle kendini gösterebiliyor.

AĞAÇLARDAKİ DEĞİŞİM UYDUYLA TAKİP EDİLİYOR

Volkanik hareketliliği takip etmek için kullanılan sismik sensörler ve uydu sistemleri zaman zaman çeşitli nedenlerle yetersiz kalabiliyor. NASA araştırmacıları, bu eksikliği gidermek amacıyla bitki örtüsündeki değişimleri izleyen NDVI (Normalize Edilmiş Bitki Örtüsü Farklılık İndeksi) yöntemine dikkat çekiyor.

56 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN TAHLİYESİNE YARDIMCI OLDU

Araştırmacıların aktardığı bilgilere göre yöntem, 2017 yılının sonlarında Filipinler'deki Mayon Yanardağı çevresinde de kullanıldı. Bölgede ağaçların belirgin şekilde daha fazla yeşillendiği tespit edilirken, bu gelişmenin ardından 56 binden fazla kişi tahliye edildi ve can kaybı yaşanmadı.

Bilim insanları, bitki örtüsündeki değişimlerin tek başına kesin bir patlama göstergesi olmadığını, yöntemin geleneksel izleme sistemlerini destekleyici bir araç olarak kullanılabileceğini belirtiyor. Araştırmaların ilerleyen aşamalarında bu değişimlerin deprem ve iklim kaynaklı stres gibi diğer doğal olaylarla ilişkisi de incelenecek.