Tıptan kozmetiğe, gıdadan aromatik ürünler sektörüne kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan ancak Türkiye’nin büyük oranda ithal etmek zorunda kaldığı damla sakızı için Muğla’da başlatılan dev projede tarihi bir eşik aşıldı. Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2015 yılında hayata geçirilen proje kapsamında toprakla buluşturulan sakız ağaçları, 11 yıllık sabırlı bekleyişin ardından ilk damlalarını süzmeye başladı.

100 DEKARLIK ALANDA ‘ALTIN AĞAÇ’ MESAİSİ

Kavaklıdere ve Yatağan dışındaki tüm ilçelerde yaygınlaştırılan çalışmalarla bugüne kadar yaklaşık 100 dekar alanda sakız bahçeleri kuruldu. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve GEKA iş birliğiyle bölgenin sakız envanteri çıkarılırken, ağaçlardan alınan numunelerle kalite analizleri yürütülüyor. Hedef ise düzenlenecek çalıştayla Türkiye'nin sakız haritasını ve üretim yol haritasını çizmek.

İLK HASATTA 100 GRAM ÇIKTI

Bölge ikliminin sakız yetiştiriciliğine son derece elverişli olduğunu vurgulayan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, "Şu ana kadar 100 dönüm bahçe tesis ettik ve çalışmalarımız devam ediyor. Fidanlarımızı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden getiriyoruz ve çiftçilerimize ücretsiz vererek toprakla buluşturuyoruz. 11 yılın sonunda artık sakız verimleri almaya başladık. Şu anda yaklaşık 80-100 gram dönemindeyiz, ilk hasatlar olduğu için. Ancak bu rakam ilerleyen yıllarda kesinlikle artacaktır” dedi.

Ağaçların tam olgunluğa erişmesiyle ağaç başı verimin 400-500 grama kadar yükseleceğini belirten Baydar, yerli üretimle hem ithalatın önüne geçmeyi hem de kırsaldaki üreticinin cebini doldurmayı amaçladıklarını söyledi.

FİDANLAR KÖYLERE ÜCRETSİZ DAĞITILIYOR

Projenin yerel boyuttaki önemine dikkat çeken Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hakan Fikret Ünal, mübadele döneminden sonra bölgede sakız ve kaya inciri üretiminin neredeyse durduğunu belirtti. Ünal, "Yetiştirdiğimiz fidanları köylere dağıtarak sakız üretimini yeniden yaşatmak istiyoruz. Bu bölgenin endemik bitkisi olan sakızı gıda piyasasına kazandırmaya çalışıyoruz. Köylüyü bu üretime dahil edersek sakız ağacını yeniden Anadolu'da yaygınlaştırmış oluruz” ifadelerini kullandı.

Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Ümmü Sezer de üretim ve çoğaltma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve üreticilerin bu kıymetli üründen gelir elde etmeye başladığını belirtti.