Madagaskar'daki Tsingy de Bemaraha Milli Parkı, ağaçlar yerine 100 metre yüksekliğine ulaşan devasa kireçtaşı sütunlarından meydana gelen dev bir "taş ormanı" barındırıyor. Yüz binlerce sivri kayanın yan yana dizilmesiyle oluşan bu dikey coğrafya, bölgeyi standart bir yaya erişimine tamamen kapatıyor.

JİLET KESKİNLİĞİNDEKİ KAYALAR NASIL OLUŞTU?

Asitli yağmurların milyonlarca yıl boyunca kireçtaşı tabakasını eritmesi, kayaları devasa iğnelere ve jilet keskinliğinde bıçaklara dönüştürdü. Yüz binlerce sütunun bir araya geldiği bu doğa olayı, bölgeyi aşılması güç, tamamen taştan oluşan dikey bir labirente çeviriyor.

KORUYUCU EKİPMAN OLMADAN YÜRÜMEK İMKANSIZ

Yerel dildeki adının hakkını veren bu tehlikeli topoğrafyaya, insanların sıradan kıyafetlerle girmesi fiziksel olarak mümkün olmuyor. Bölgeye araştırma veya keşif için girenlerin, keskin kayalardan korunmak için özel halatlar ve kalın koruyucu ekipmanlar kullanması zorunlu tutuluyor.

BU DİKEY ORMANDA HANGİ CANLILAR YAŞIYOR?

İnsanlar için son derece tehlikeli olan bu keskin taş ormanı, yalnızca bölgenin fiziki şartlarına evrimleşmiş özel lemur türlerine ev sahipliği yapıyor. Bu canlılar, sivri kayalar arasında zarar görmeden zıplayarak hayatlarını tamamen bu izole ekosistemin içinde sürdürüyor.