Sonbaharın gelmesiyle birlikte kestane hasadı başladı. Türkiye'nin önemli üretim merkezleri arasında yer alan Sinop ve Kastamonu'da ağaçlardan toplanan ilk ürünler pazarlarda satışa sunuldu. Sezonun ilk kestanelerinde kilogram fiyatı 600 liraya kadar yükseldi.

HASAT KARADENİZ'DE BAŞLADI

Sinop'un Erfelek ilçesinde yeni sezon kestane hasadına başlandı. Bölgede "kuzu kestanesi" olarak bilinen ürün, kabuğundan kolay ayrılması, parlak görünümü ve kendine özgü lezzetiyle öne çıkıyor. İlk ürünlerin kilogram fiyatı iriliğine göre 600 ila 800 lira arasında değişiyor. Kavrulmuş kestanenin kilogramı ise seyyar tezgâhlarda 2 bin liraya kadar çıkıyor.

KASTAMONU'DA KİLOSU 600 LİRA

Kestane üretiminin önemli merkezlerinden Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde de hasat başladı. Ağaçlardan toplanan ürünler ilçe merkezindeki semt pazarlarında tezgâhlara çıktı. İnebolu'da sezonun ilk kestaneleri kilogramı 600 liradan satışa sunuluyor. Üreticiler, bölgede etkili olan gal arısının bu yıl rekolteyi olumsuz etkilediğini belirtiyor.

AYDIN'DA DA ÜRETİM ÖNE ÇIKIYOR

Ege Bölgesi'nde ise Aydın, kestane üretiminde öne çıkan illerden biri. Aydın kestanesi Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline sahip ürünler arasında bulunuyor.

Geçmiş sezonun ilk alımında Aydın Ticaret Borsası tarafından üreticiden alınan kestanenin kilogram fiyatı 550 lira olarak açıklanmıştı.

REKOLTEDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Sinop'un Erfelek ilçesinde bu sezon hava şartlarının olumlu seyretmesi nedeniyle kestane üretiminde artış beklentisi bulunuyor. Geçen yıl yaklaşık 100 ton üretim yapılan ilçede, bu yıl rekoltenin yüzde 50'ye kadar artabileceği ifade ediliyor.