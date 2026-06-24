Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, Köyceğiz ilçesine bağlı Kavakarası Mahallesi'nde 2026 yılı sığla yağı ve sığla buhuru üretim sezonu başladı. Binlerce yıllık geçmişe sahip sığla ağaçlarından elde edilen ve yüksek ekonomik değeriyle öne çıkan ürünler için bu yıl 50 hektarlık alanda üretim yapılacak.

HEDEF 1 TON SIĞLA YAĞI, 3 TON BUHUR

2026 yılı üretim planlaması kapsamında 1 ton sığla yağı ve 3 ton sığla buhuru elde edilmesi hedefleniyor. Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Beyobası Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki üretim sahasında yürütülen kabuk kızıllatma ve kabuk kazıma çalışmalarını yerinde inceledi.

Daha sonra Kavakarası Mahallesi'ndeki üretim tesisine geçen ekip, sığla kabuklarının kaynatılmasından preslenerek yağın çıkarılmasına ve son aşamada buhura dönüştürülmesine kadar tüm üretim süreçlerini gözlemledi.

KAPALI ISITMA SİSTEMİYLE DAHA VERİMLİ ÜRETİM

Geçmiş yıllarda açık ateş yöntemiyle gerçekleştirilen kaynatma işlemleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğiyle kurulan kapalı ısıtma sistemi sayesinde daha modern şartlarda gerçekleştiriliyor.

Nisan ayında başlayan üretim sezonu ekim ayına kadar devam ediyor. Bu süreçte sığla ağaçlarından elde edilen kabuklar Kavakarası'ndaki tesiste işlenerek sığla yağı ve sığla buhuruna dönüştürülüyor.

ÜRETİM YÖRE HALKINA KATKI SAĞLIYOR

Üretim faaliyetlerinde Kavakarası ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar görev alıyor. Böylece hem istihdam oluşturuluyor hem de elde edilen ürünlerin iç ve dış pazarlarda değerlendirilmesiyle bölge ekonomisine katkı sağlanıyor.

"BÜTÜN AŞAMALARDA KÖYLÜLERİMİZ ÇALIŞIYOR"

Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, "Sığla ağacı, dünyada Amerika ve Çin'den sonra ülkemizde Anadolu'nun güneybatı kısmında bulunan endemik bir türümüz. Müdürlüğümüz bünyesinde 1408 hektar sığla ormanlarımız bulunmakta. Bunlar daha çok Köyceğiz başta olmak üzere Fethiye, Dalaman, Marmaris ve Ula bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Sığla yağı üretiminde sahadan, ağaçlardan yağın elde edilmesinden, üretim tesislerinden yağ dönüştürülmesine kadar ki bütün aşamalarda köylülerimiz çalışıyor. Böylelikle hem yöre halkına hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış bulunmaktayız" dedi.

SIĞLA YAĞININ KİLOSU NE KADAR?

Kozmetik, ilaç ve aromaterapi sektörlerinde yoğun talep gören sığla yağı, Türkiye'nin en değerli doğal orman ürünleri arasında yer alıyor. Piyasada ürünün saflığı ve kalitesine göre değişmekle birlikte saf sığla yağının kilogram fiyatı yaklaşık 7 bin 500 TL ile 15 bin TL arasında alıcı buluyor. Özellikle ihracata yönelik yüksek kaliteli ürünlerde fiyatların üst seviyelere çıktığı belirtiliyor.

Sığla buhurunun kilogram fiyatı ise ürünün işlenme derecesi ve satış kanalına göre yaklaşık 500 TL ile 3 bin TL arasında değişiyor.