Doğanın sunduğu en ilginç ham maddelerden biri olan doğal kauçuk lateksi, tarladan son tüketiciye uzanan yolculuğunda akılalmaz bir değer artışı yaşıyor. Tropikal iklimlerde yetişen kauçuk ağaçlarının gövdesinden damla damla süzülen bu beyaz sıvı, toplama aşamasındaki ucuz fiyatına karşın işlendiğinde adeta dev bir sektöre dönüşüyor.

AĞAÇLAR TEK TEK ÇİZİLEREK SAĞILIYOR

Kauçuk üretimi, dünyanın en zahmetli ve yoğun insan gücü gerektiren tarım faaliyetleri arasında yer alıyor. İşçiler, devasa ormanlardaki kauçuk ağaçlarının kabuklarına özel bıçaklarla milimetrik çizikler atarak sıvının kaplara damlamasını sağlıyor. Bu kadar yoğun emeğe ve sabır isteyen toplama sürecine rağmen, ağaçtan elde edilen ham sıvı lateksin kilogramı dünya borsalarında ortalama 2 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

İŞLENİP KÖPÜĞE DÖNÜŞTÜĞÜNDE FİYATI UÇUŞA GEÇİYOR

Tarlada kilogramı oldukça makul fiyatlara satılan bu doğal hammadde, yüksek teknoloji tesislerinde işlenip köpük formuna getirildiğinde ise adeta servet değerine ulaşıyor. Sentetik katkı maddesi içermeyen yüzde 100 doğal ve organik lateks yataklar, sunduğu medikal konfor ve uzun ömürlü yapısı sayesinde küresel pazarda 1.500 dolar ile 4.000 dolar (yaklaşık 55.000 TL - 150.000 TL) arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Ham madde ile nihai ürün arasındaki bu muazzam katma değer farkı, doğal üretim pazarının ne kadar devasa bir ekonomi yarattığını gözler önüne seriyor.