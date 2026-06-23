Uzmanlara göre turbalıklar, Dünya yüzeyinin yalnızca küçük bir bölümünü kaplamasına rağmen tüm ormanlardan daha fazla karbon depolayabiliyor. Ancak geçmişte tarım ve ormancılık için kurutulan alanlar, karbon yutağı olmaktan çıkıp sera gazı kaynağına dönüşmeye başladı. Bu nedenle Belçika'daki projelerde su seviyeleri yeniden yükseltiliyor ve bölgenin doğal yapısı geri kazandırılıyor.

TARIM ARAZİLERİNİ SULAK ALANA DÖNÜŞTÜRÜYORLAR

Restorasyon çalışmaları kapsamında geçmişte açılan drenaj hendekleri kapatılıyor, bazı ağaçlar kaldırılıyor ve suyun doğal olarak birikmesi sağlanıyor. Böylece kuruyan turba tabakalarının yeniden ıslanması ve karbonu uzun süre depolayabilmesi hedefleniyor.

Bilim insanlarına göre sağlıklı turbalıklar, sadece karbon depolamakla kalmıyor; aynı zamanda suyu filtreliyor, kuraklık ve taşkınlara karşı doğal tampon görevi görüyor ve birçok bitki ile hayvan türüne yaşam alanı sunuyor. Turbaların bozulması ise depoladıkları karbonun atmosfere geri dönmesine neden oluyor.

GÜNÜMÜZDE AVRUPA'DA BENZER PROJELER YAYGINLAŞIYOR

Uzmanlar, sağlıklı turbalıkların tüm dünya ormanlarından yaklaşık iki kat daha fazla karbon depolayabildiğini belirtiyor. Bu nedenle birçok ülke, iklim değişikliğiyle mücadelede eski sulak alanları yeniden canlandırmayı uzun vadeli stratejilerinin önemli bir parçası haline getiriyor.

Günümüzde Belçika'daki restorasyon çalışmaları devam ederken, benzer turbalık projeleri Avrupa genelinde de yaygınlaşıyor. Avrupa Birliği'nin doğa restorasyon hedefleri kapsamında Belçika, Hollanda, Almanya, İrlanda ve Polonya'da eski sulak alanları yeniden canlandırmaya yönelik çalışmalar hız kazanmış durumda. Uzmanlar, turbalıkların yüksek karbon depolama kapasitesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğiyle mücadelede daha büyük rol oynayacağını düşünüyor.